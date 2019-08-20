Суд продлил срок ареста Атамбаева

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Суд принял решение оставить под стражей бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева до 26 октября. Об этом рассказал адвокат Сергей Слесарев.
Суд продлил срок ареста Атамбаева
  • РИА Новости
  • © Бактияр Бердибеков

Как сообщает ТАСС, выездное заседание суда состоялось в здании Госкомитета национальной безопасности страны, в следственном изоляторе которого с 8 августа находится бывший президент.

Ранее Атамбаев по решению суда был заключён под арест на срок до 26 августа. Он был задержан 8 августа.

Позднее начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев сообщил, что Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений.

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