Суд продлил срок ареста Атамбаева
- РИА Новости
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Как сообщает ТАСС, выездное заседание суда состоялось в здании Госкомитета национальной безопасности страны, в следственном изоляторе которого с 8 августа находится бывший президент.
Ранее Атамбаев по решению суда был заключён под арест на срок до 26 августа. Он был задержан 8 августа.
Позднее начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев сообщил, что Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений.