Суд продлил срок ареста Атамбаева

Суд принял решение оставить под стражей бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева до 26 октября. Об этом рассказал адвокат Сергей Слесарев.

Как сообщает ТАСС, выездное заседание суда состоялось в здании Госкомитета национальной безопасности страны, в следственном изоляторе которого с 8 августа находится бывший президент.

Ранее Атамбаев по решению суда был заключён под арест на срок до 26 августа. Он был задержан 8 августа.

Позднее начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев сообщил, что Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений.