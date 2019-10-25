Лукашенко: Белоруссия никогда не подведёт Казахстан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым заявил, что белорусы никогда не подведут казахстанцев.

«А казахстанскому народу хочу сказать: вы правильно сделали, что связались с Беларусью. Мы люди обязательные, никогда никого не подводили, и вас тоже никогда не подведём. Знайте, что там, в центре Европы, есть и ваша земля», — приводит БЕЛТА его слова.

В рамках договоров Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти.

Лукашенко заявил, что Белоруссия проведёт консультации с Россией о возможном транзите казахстанской нефти через российскую территорию.