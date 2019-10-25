Лукашенко: Белоруссия никогда не подведёт Казахстан
- РИА Новости
«А казахстанскому народу хочу сказать: вы правильно сделали, что связались с Беларусью. Мы люди обязательные, никогда никого не подводили, и вас тоже никогда не подведём. Знайте, что там, в центре Европы, есть и ваша земля», — приводит БЕЛТА его слова.
В рамках договоров Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти.
Лукашенко заявил, что Белоруссия проведёт консультации с Россией о возможном транзите казахстанской нефти через российскую территорию.