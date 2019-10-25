Лукашенко: Белоруссия никогда не подведёт Казахстан

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым заявил, что белорусы никогда не подведут казахстанцев.
Лукашенко: Белоруссия никогда не подведёт Казахстан
  • РИА Новости

«А казахстанскому народу хочу сказать: вы правильно сделали, что связались с Беларусью. Мы люди обязательные, никогда никого не подводили, и вас тоже никогда не подведём. Знайте, что там, в центре Европы, есть и ваша земля», — приводит БЕЛТА его слова.

В рамках договоров Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти.

Лукашенко заявил, что Белоруссия проведёт консультации с Россией о возможном транзите казахстанской нефти через российскую территорию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить