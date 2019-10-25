Мэр оставшегося без отопления города Львовской области ушёл в отставку

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Мэр Нового Роздола во Львовской области Андрей Мелешко подал в отставку на фоне критической ситуации в городе из-за отсутствия отопления. Об этом сообщил замглавы Львовского областного совета Владимир Гирняк.
Мэр оставшегося без отопления города Львовской области ушёл в отставку
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«Из-за критической ситуации на Новороздольской ТЭЦ мэр Нового Роздола и его заместитель подали в отставку. Город, который и так на грани теплового коллапса, остался без руля», — написал он в Facebook.

Представитель Львовского облсовета подчеркнул, что ситуация требует немедленного вмешательства для выделения городу необходимых средств и запуска отопительного сезона.

Ранее министр развития общин и территорий Украины Алёна Бабак призвала признать ситуацию с отсутствием отопления в Новом Роздоле «техногенной катастрофой регионального уровня».

В сентябре ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФАН отметил, что Украине может не хватить текущего объёма газа в подземных хранилищах на всю зиму.

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