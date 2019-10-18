Украинский город остался без отопления

Короткая ссылка
Украинский министр развития общин и территорий Алёна Бабак заявила, что ситуацию с отсутствием отопления в городе Новый Роздол во Львовской области могут признать «техногенной катастрофой регионального уровня».
Украинский город остался без отопления
  • © Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает УНИАН.

«Правительство тесно работает с главой Львовской обладминистрации. Сегодня глава обладминистрации созывает комиссию по чрезвычайным ситуациям, и будут рассматривать вопрос о признании ситуации в городе Новый Роздол как имеющей риск быть техногенной катастрофой регионального уровня», — сказала она.

По словам министра, уже есть договорённость о созыве областного совета с целью выделения средств на поддержку людей, которые не получали зарплату в прошлом отопительном сезоне.

«Чтобы они согласились выйти работать. Также из других коммунальных предприятий области будут направлены бригады для решения технических проблем. Также будет урегулирован вопрос поставки электроэнергии с «Укрзалізници». Поэтому мы работаем над решением этой ситуации. Люди будут с теплом», — заключила Бабак.

Управление статистики Львовской области указывает, что, согласно данным за 2019 год, в городе проживают почти 30 тыс. человек.

Ранее в «Нафтогазе» опубликовали список компаний-должников, занимающихся отоплением украинских городов. Из-за накопленных ими долгов целый ряд населённых пунктов Украины может остаться частично или полностью без тепла зимой.

В сентябре ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева о готовности Украины к зиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить