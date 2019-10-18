Украинский город остался без отопления

Украинский министр развития общин и территорий Алёна Бабак заявила, что ситуацию с отсутствием отопления в городе Новый Роздол во Львовской области могут признать «техногенной катастрофой регионального уровня».

Об этом сообщает УНИАН.

«Правительство тесно работает с главой Львовской обладминистрации. Сегодня глава обладминистрации созывает комиссию по чрезвычайным ситуациям, и будут рассматривать вопрос о признании ситуации в городе Новый Роздол как имеющей риск быть техногенной катастрофой регионального уровня», — сказала она.

По словам министра, уже есть договорённость о созыве областного совета с целью выделения средств на поддержку людей, которые не получали зарплату в прошлом отопительном сезоне.

«Чтобы они согласились выйти работать. Также из других коммунальных предприятий области будут направлены бригады для решения технических проблем. Также будет урегулирован вопрос поставки электроэнергии с «Укрзалізници». Поэтому мы работаем над решением этой ситуации. Люди будут с теплом», — заключила Бабак.

Управление статистики Львовской области указывает, что, согласно данным за 2019 год, в городе проживают почти 30 тыс. человек.

Ранее в «Нафтогазе» опубликовали список компаний-должников, занимающихся отоплением украинских городов. Из-за накопленных ими долгов целый ряд населённых пунктов Украины может остаться частично или полностью без тепла зимой.

В сентябре ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева о готовности Украины к зиме.