Глава ДНР назвал Зеленского «Порошенко в худших его проявлениях»

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Украинский лидер Владимир Зеленский повторяет экс-президента Петра Порошенко в самых худших его проявлениях, заявил РИА Новости глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР назвал Зеленского «Порошенко в худших его проявлениях»
  • РИА Новости

«Зеленский сейчас повторяет Порошенко в самых худших его проявлениях. Приходил во власть на мирных лозунгах: заявил, что он президент мира и первое, что он сделает, — это добьётся мира», — сказал лидер республики.

Как отметил Пушилин, прошло уже больше, чем полгода, но приказа о прекращении огня нет.

«Ни один пункт, даже самые основные по разведению и прекращению огня, со стороны Украины не выполнен. Поэтому мы сейчас видим Порошенко в худших проявлениях», — добавил он.

Ранее депутат Рады Ренат Кузьмин заявил, что Зеленский повторяет путь Порошенко в ситуации с Донбассом.

Как подчёркивал президент Украины, приоритетной задачей Киева является прекращение огня и войны в Донбассе.

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