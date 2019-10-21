В Раде заявили, что Зеленский повторяет путь Порошенко
- РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина».
«Сегодня Зеленский повторяет путь Порошенко, и фактически мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается и, судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время», — сказал он.
По мнению Кузьмина, в настоящий момент украинская власть пытается решить вопрос мира, используя разные форматы, «не определив причину».
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Зеленский очень быстро превратился в Порошенко.