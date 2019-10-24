В Совфеде оценили заявление МИД Украины о переговорах по Крыму

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
В Совфеде оценили заявление МИД Украины о переговорах по Крыму
  • РИА Новости

«На Украине думают только о своём рейтинге, о том, как выглядят в глазах граждан. На самом же деле все понимают, что никакого варианта возврата Крыма в состав Украины нет. При этом люди, занимающие определённые должности, повторяют штампы, которые сформировались на протяжении пяти лет и которые, как они считают, нравятся избирателям», — считает сенатор.

По словам Цекова, если бы украинское руководство заботилось о своей стране, оно бы вело адекватные и конструктивные переговоры с Россией.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Она отметила готовность к переговорам в нормандском формате, направленным на восстановление суверенитета страны над «оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей».

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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