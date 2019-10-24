В Совфеде оценили заявление МИД Украины о переговорах по Крыму
- РИА Новости
«На Украине думают только о своём рейтинге, о том, как выглядят в глазах граждан. На самом же деле все понимают, что никакого варианта возврата Крыма в состав Украины нет. При этом люди, занимающие определённые должности, повторяют штампы, которые сформировались на протяжении пяти лет и которые, как они считают, нравятся избирателям», — считает сенатор.
По словам Цекова, если бы украинское руководство заботилось о своей стране, оно бы вело адекватные и конструктивные переговоры с Россией.
Ранее пресс-секретарь МИД Украины заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Она отметила готовность к переговорам в нормандском формате, направленным на восстановление суверенитета страны над «оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей».
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.