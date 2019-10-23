В Совфеде оценили слова Зеленского о встрече «нормандской четвёрки»

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что встреча в нормандском формате состоится после разведения сил в Донбассе.
В Совфеде оценили слова Зеленского о встрече «нормандской четвёрки»
  • © Konstantin Kokoshkin/
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«Сейчас на Украине появляются всё новые и новые вводные данные. Конечно, разведение сил — правильно, чтобы не было соблазна кому-то улучшить свои позиции или захватить чужие. Но, судя по тому, что там происходит, господин Зеленский не обладает всей властью как верховный главнокомандующий», — считает сенатор.

По его словам, необходимо вмешательство европейского сообщества для «принуждения сторон к разведению вооружённых отрядов».

«Без этого процесс станет перманентным и будет ослаблять все стороны конфликта», — сказал Джабаров.

Ранее Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате состоится после разведения сил в Донбассе.

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