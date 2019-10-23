Зеленский назвал условия проведения встречи «нормандской четвёрки»

Украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с сайтом «Сегодня» заявил, что встреча в нормандском формате состоится после разведения сил в Донбассе.

«Когда мы говорим, что Москва выдвигает условия, знаете, очень много средств массовой информации говорят о различных условиях. Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера и когда у нас будет разведение на трёх участках», — цитирует Интерфакс-Украина Зеленского.

Ранее Зеленский на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что Украина рассчитывает на проведение встречи лидеров нормандского формата в ближайшее время.

Руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал это заявление украинского лидера.