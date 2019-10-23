В Россию запретили поставки продукции с двух предприятий Белоруссии

Россельхознадзор запретил поставки молочной продукции в Россию с двух белорусских предприятий, а также ввёл усиленный лабораторный контроль за продукцией ещё четырёх белорусских комбинатов.

РИА Новости

«В связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ Россельхознадзор с 22 октября 2019 года вводит ограничения на поставки на территорию России продукции, произведенной предприятиями Республики Беларусь», — приводит РИА Новости сообщение Россельхознадзора. Речь идёт о продукции «Бабушкина крынка» и «Полоцкого молочного комбината». Ранее Россельхознадзор оценил возможность роста цен на молочную продукцию.