В Россию запретили поставки продукции с двух предприятий Белоруссии
- РИА Новости
«В связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ Россельхознадзор с 22 октября 2019 года вводит ограничения на поставки на территорию России продукции, произведенной предприятиями Республики Беларусь», — приводит РИА Новости сообщение Россельхознадзора.
Речь идёт о продукции «Бабушкина крынка» и «Полоцкого молочного комбината».
Ранее Россельхознадзор оценил возможность роста цен на молочную продукцию.