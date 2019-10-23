В Россию запретили поставки продукции с двух предприятий Белоруссии

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Россельхознадзор запретил поставки молочной продукции в Россию с двух белорусских предприятий, а также ввёл усиленный лабораторный контроль за продукцией ещё четырёх белорусских комбинатов.
В Россию запретили поставки продукции с двух предприятий Белоруссии
  • РИА Новости

«В связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ Россельхознадзор с 22 октября 2019 года вводит ограничения на поставки на территорию России продукции, произведенной предприятиями Республики Беларусь», — приводит РИА Новости сообщение Россельхознадзора.

Речь идёт о продукции «Бабушкина крынка» и «Полоцкого молочного комбината».

Ранее Россельхознадзор оценил возможность роста цен на молочную продукцию.

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