Россельхознадзор оценил возможность роста цен на молочную продукцию

Россельхознадзор уверен, что внедрение заключительного этапа перехода на электронную ветеринарную сертификацию животноводческой продукции не повлияет на повышение цен на молочную продукцию. Об этом заявила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

Она отметила, что ведомство «ожидает снижение себестоимости продукции уже в следующем году».

По её словам, «к такому выводу пришли аналитики Россельхознадзора, детально ознакомившиеся с ходом реализации проекта», передаёт ТАСС.

При этом Мелано отметила, что единственной причиной повышения цен может послужить «истерия» вокруг этой темы.

Официальный представитель ведомства напомнила, что первый этап внедрения электронной ветеринарной сертификации был внедрён год назад, а второй этап, который предполагает ввод в систему отдельных молочных продуктов, — 1 июля 2019 года.

«Мы работаем на этом этапе уже три месяца и не отмечаем сбоев ни в системе, ни в ретейле, ни у пользователей», — указала она.

Ранее газета «Известия» писала, что в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты предупредили о возможном подорожании молочной продукции на 10%.