Эксперт оценил перспективы Украины по согласованию новой программы с МВФ
- Reuters
«На Украине сложилась принципиально новая ситуация, открывшая президенту Владимиру Зеленскому определённое пространство для манёвра», — заявил он.
По его словам, США погружаются во внутриполитическую борьбу, а Киев считает, что на этом можно разыграть очередной раунд с МВФ.
Как отметил Колташов, у руководства Украины теоретически есть шансы оздоровить экономику, но только при условии постепенного восстановления связей с Россией.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил надежду на согласование новой программы сотрудничества с МВФ во время повторного визита миссии в Киев в начале ноября.
Ранее Колташов в беседе с НСН оценил перспективы сотрудничества Украины с МВФ.