На Украине надеются согласовать новую программу с МВФ в начале ноября

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил надежду на согласование новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) во время повторного визита миссии в Киев в начале ноября.
На Украине надеются согласовать новую программу с МВФ в начале ноября
  • РИА Новости

По его словам, украинская делегация на протяжении недели находилась в США и участвовала в переговорах с представителями МВФ по новой программе, которая рассчитана на три года.

«Договорились о том, что через две недели коллеги из Международного валютного фонда с соответствующим обратным визитом приедут снова на Украину», — заявил Гончарук в видеобращении на своей странице в Facebook.

Украинский премьер ожидает, что по итогам визита МВФ будет окончательно согласована новая программа сотрудничества.

«Я очень надеюсь, что во время их повторного визита мы таки достигнем прогресса и сможем чётко сказать, что в конце этого года мы получим эту программу», — заверил он.

Ранее директор европейского департамента МВФ Поуль Томсен объявил, что в ближайшие недели на Украину отправятся специалисты для обсуждения структурных реформ.

17 октября глава Нацбанка Украины Яков Смолий встретился в Вашингтоне с лидером МВФ Кристалиной Георгиевой.

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