Председатель ЦБ Украины встретился с главой МВФ

Председатель Нацбанка Украины Яков Смолий провёл встречу с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

«Главное событие поездки — первая встреча с новым лидером МВФ, преодолевшей невероятный путь из Восточной Европы в главы организации, от которой зависят судьбы стран и финансовой стабильности мира. Верю, с её приходом МВФ ещё больше расширит горизонты борьбы за будущее без неравенства», — написал Смолий в Twitter.

Ранее Георгиева начала свою первую речь на пресс-конференции на полях встречи Всемирного банка со стихотворения «Осень» русского поэта Александра Пушкина.

Кристалина Георгиева — болгарский экономист и профессор, стала главой Международного валютного фонда сроком на пять лет с 1 октября 2019 года.