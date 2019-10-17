Глава МВФ охарактеризовала ситуацию в экономике стихами Пушкина

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Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева начала свою речь на пресс-конференции на полях встречи Всемирного банка со стихотворения «Осень» русского поэта Александра Пушкина.
Глава МВФ охарактеризовала ситуацию в экономике стихами Пушкина
  • Reuters

«Когда я шла сюда, то почувствовала, что похолодало. И подумала про своего любимого русского поэта Пушкина. И я хотела бы начать с его строки «Дохнул осенний хлад — дорога промерзает». И, к сожалению, это лучшее сравнение с тем, что происходит в мировой экономике», — приводит РИА Новости слова Георгиевой.

Таким образом она намекнула на снижение темпов роста мировой экономики.

Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.

Кристалина Георгиева — болгарский экономист и профессор, стала главой Международного валютного фонда сроком на пять лет с 1 октября 2019 года.

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