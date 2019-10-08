Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.

Как сообщает РИА Новости, она заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики, угрозе существенного роста корпоративного долга и дефолта по нему.

«Два года назад мировая экономика находилась на этапе синхронного подъёма… Сегодня ещё большая часть мировой экономики движется синхронно, но, к сожалению, на этот раз рост замедляется… Это масштабное замедление темпов означает, что рост в этом году снизится до самого низкого уровня с начала десятилетия», — указала Георгиева.

Вместе с этим директор-распорядитель уточнила, что в случае серьёзного спада корпоративный долг, сопряжённый с риском дефолта, повысится до $19 трлн, то есть «почти до 40% совокупного долга в восьми ведущих экономиках».

«Это превышает уровни, наблюдавшиеся во время финансового кризиса», — добавила она.

По словам главы МВФ, большой вклад в существующую ситуацию в экономике внесли торговые войны.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин призвал «не выпячивать» ситуацию с падением бирж США, а больше обращать внимание на динамику мировой экономики, рост которой по итогам года может снизиться.