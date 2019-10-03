Глава Минэкономразвития Максим Орешкин призвал «не выпячивать» ситуацию с падением бирж США, а больше обращать внимание на динамику мировой экономики, рост которой по итогам года может снизиться.

«Нам стоит думать о глобальных трендах, а не об изменении номинальных показателей в конкретных точках мира», — сказал Орешкин журналистам в кулуарах заседания Валдайского клуба. Слова министра приводит РИА Новости.

Что касается ситуации в США, Орешкин отметил, что «это биржа: она то падает, то растёт».

«Я бы не выпячивал как-то особенно чисто американскую ситуацию. Что влияет на нас негативно — динамика мировой экономики», — считает Орешкин.

Он уточнил, что по итогам года ожидается «очередное понижение прогноза».

«Сейчас МВФ будет готовить, обновлять на этот год — они опустят ниже 3%. У них будут заоблачные ожидания на будущее, но на этот год они понизят ниже 3%. Может быть, ближе к 2,5%», — рассказал глава ведомства.

Как поясняет агентство, основные биржевые индексы США показывают худшее начало квартала с 2008 года.

Например, индекс Dow Jones по итогам торгов в среду, 2 октября, упал на 1,86%, а S&P 4500 — на 1,79%, при этом Nasdaq потерял 1,56%.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил перспективы международных расчётов в долларах.