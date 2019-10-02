Эксперт оценил перспективы международных расчётов в долларах

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Экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил перспективы международных расчётов в долларах.
Эксперт оценил перспективы международных расчётов в долларах
  • Reuters

«Речь об этом идёт уже давно, и ничего тут нового нет. Это, в общем-то, дежурный разговор о том, чтобы перевести максимально международные расчёты Российской Федерации и компаний, которые работают на внешнем рынке (прежде всего энергетическом), с долларов в другие валюты», — заявил он.

По его словам, Россия очень активно переходит на расчёт в других валютах. Как отметил эксперт, это вполне нормальный процесс, который будет продолжаться.

Ракша добавил, что другие страны тоже будут предпринимать попытки как-то обезопасить и минимизировать свои риски в международных расчётах.

Ранее член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов в беседе с ФАН рассказал, как закупка золота позволяет России отказаться от доллара.

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