МВФ в ближайшее время отправит миссию на Украину для обсуждения реформ
- Reuters
Об этом директор европейского департамента фонда Поуль Томсен заявил во время общения с журналистами на ежегодной осенней сессии руководящих органов МВФ в Вашингтоне.
«Мы намерены через пару недель отправить миссию обратно на Украину, чтобы продолжить обсуждение деталей ряда реформ», — цитирует его ТАСС.
Ранее председатель Нацбанка Украины Яков Смолий провёл встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.
14 октября Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которым 44% украинцев считают сотрудничество с фондом полезным, а 37% — вредным.