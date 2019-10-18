МВФ в ближайшее время отправит миссию на Украину для обсуждения реформ

Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшие несколько недель намерен отправить на Украину своих специалистов для обсуждения проведения структурных реформ в стране.

Об этом директор европейского департамента фонда Поуль Томсен заявил во время общения с журналистами на ежегодной осенней сессии руководящих органов МВФ в Вашингтоне.

«Мы намерены через пару недель отправить миссию обратно на Украину, чтобы продолжить обсуждение деталей ряда реформ», — цитирует его ТАСС.

Ранее председатель Нацбанка Украины Яков Смолий провёл встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

14 октября Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которым 44% украинцев считают сотрудничество с фондом полезным, а 37% — вредным.