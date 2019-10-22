Эсминец США Porter вошёл в порт Батуми

Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter 22 октября вошёл в порт Батуми. Об этом сообщили в посольстве Соединённых Штатов в Тбилиси.

«Американский морской корабль USS Porter вошёл в Батуми. Визит подтверждает сотрудничество между Грузией и США путём содействия миру и стабильности в регионе», — рассказали в дипмиссии.

13 октября сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США Porter вошёл в порт Одессы.

Позднее в Генштабе ВСУ рассказали о целях прибытия эсминца ВМС США в порт Одессы.