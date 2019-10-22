Эсминец США Porter вошёл в порт Батуми
- Reuters
«Американский морской корабль USS Porter вошёл в Батуми. Визит подтверждает сотрудничество между Грузией и США путём содействия миру и стабильности в регионе», — рассказали в дипмиссии.
The #USSPorter visits Batumi Port https://t.co/k5OEURcgp7pic.twitter.com/q7xGGGU49k— U.S. Embassy Tbilisi (@usingeo) 22 октября 2019 г.
13 октября сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США Porter вошёл в порт Одессы.
Позднее в Генштабе ВСУ рассказали о целях прибытия эсминца ВМС США в порт Одессы.