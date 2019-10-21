Глава партии «Слуга народа» опроверг данные о дружбе с Коломойским

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Глава украинской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что информация о его дружбе с предпринимателем Игорем Коломойским не соответствует действительности.
Глава партии «Слуга народа» опроверг данные о дружбе с Коломойским
  • Reuters

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Таким образом Арахамия отреагировал на заявление Коломойского, что они друзья и что он имеет влияние на депутата Рады.

«Чтобы понять картину, надо посмотреть видео этого интервью полностью. На вопрос по Дубинскому он спрашивает, кто это вообще такой, хотя они хорошо знакомы. А спросили про Арахамию, так я сразу его лучший друг. Все знают, что у Игоря Валерьевича хорошее чувство юмора. Но это ведь даже не смешно, потому что не имеет ничего общего с действительностью», — сказал парламентарий.

Ранее Коломойский назвал Арахамию своим «ближайшим товарищем» и добавил, что имеет влияние на него.

В сентябре украинский лидер Владимир Зеленский провёл в Киеве встречу с Коломойским. Позднее глава Украины рассказал о теме переговоров с бизнесменом.

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