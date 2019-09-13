Зеленский рассказал о теме его недавних переговоров с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он обсуждал с предпринимателем Игорем Коломойским во время их недавней встречи.

Как сообщает Интерфакс-Украина, украинский лидер заявил, что обсуждал с бизнесменом отмену монополии и снижение тарифов на коммунальные услуги.

«Все должны жить по правилам. Монополии не будет... Для всех. В том числе для господина Коломойского. И действительно чтобы он способствовал, чтобы любые цены, связанные с «коммуналкой», снижались», — сказал он.

Ранее офис президента Украины сообщал, что Зеленский и Коломойский во время встречи обсуждали вопросы ведения бизнеса.