Франция рассчитывает на скорое согласование даты нормандского саммита

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Франция ожидает, что в скором времени удастся определить дату встречи лидеров стран нормандского формата по Донбассу, которая должна состояться в Париже. Об этом заявила посол Франции в Москве Сильви Берманн.
Франция рассчитывает на скорое согласование даты нормандского саммита
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Этот саммит должен быть организован в Париже. Мы это предложили всем заинтересованным сторонам. Мы ждём сейчас их ответа, чтобы определить дату», — цитирует её ТАСС.

Берманн выразила надежду, что саммит «нормандской четвёрки» будет организован «как можно скорее».

Ранее ФРГ и Франция заявили, что рассчитывают на прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе после встречи лидеров стран нормандского формата.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре 9 октября подтвердили, что условия для организации этого саммита выполнены.

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