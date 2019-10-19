Франция рассчитывает на скорое согласование даты нормандского саммита
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Этот саммит должен быть организован в Париже. Мы это предложили всем заинтересованным сторонам. Мы ждём сейчас их ответа, чтобы определить дату», — цитирует её ТАСС.
Берманн выразила надежду, что саммит «нормандской четвёрки» будет организован «как можно скорее».
Ранее ФРГ и Франция заявили, что рассчитывают на прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе после встречи лидеров стран нормандского формата.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре 9 октября подтвердили, что условия для организации этого саммита выполнены.