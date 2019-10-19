Франция рассчитывает на скорое согласование даты нормандского саммита

Франция ожидает, что в скором времени удастся определить дату встречи лидеров стран нормандского формата по Донбассу, которая должна состояться в Париже. Об этом заявила посол Франции в Москве Сильви Берманн.

«Этот саммит должен быть организован в Париже. Мы это предложили всем заинтересованным сторонам. Мы ждём сейчас их ответа, чтобы определить дату», — цитирует её ТАСС.

Берманн выразила надежду, что саммит «нормандской четвёрки» будет организован «как можно скорее».

Ранее ФРГ и Франция заявили, что рассчитывают на прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе после встречи лидеров стран нормандского формата.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре 9 октября подтвердили, что условия для организации этого саммита выполнены.