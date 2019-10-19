Оскорбившего Путина журналиста Габунию опросили по делу «Рустави 2»

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Грузинский журналист Георгий Габуния, грубо высказавшийся в телеэфире в адрес российского лидера Владимира Путина в июле, дал показания в Генпрокуратуре Грузии по делу о хищении денежных средств телекомпании «Рустави 2».
Оскорбившего Путина журналиста Габунию опросили по делу «Рустави 2»
  • © Rustavi 2

Об этом сообщает грузинская телекомпания «Имеди».

По его словам, следователи взяли с него подписку о неразглашении деталей дела.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Грузии вызвала Габунию на допрос 7 октября. Его подозревают в превышении полномочий и присвоении денежных средств телекомпании.

7 июля Габуния начал свою авторскую программу P. S. на грузинском телеканале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке. Позднее сотни людей пришли к зданию телекомпании в знак протеста против произошедшего.

Позднее генеральный директор «Рустави 2» Паата Салия решил уволить Габунию.

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