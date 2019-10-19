Оскорбившего Путина журналиста Габунию опросили по делу «Рустави 2»
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Об этом сообщает грузинская телекомпания «Имеди».
По его словам, следователи взяли с него подписку о неразглашении деталей дела.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Грузии вызвала Габунию на допрос 7 октября. Его подозревают в превышении полномочий и присвоении денежных средств телекомпании.
7 июля Габуния начал свою авторскую программу P. S. на грузинском телеканале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке. Позднее сотни людей пришли к зданию телекомпании в знак протеста против произошедшего.
Позднее генеральный директор «Рустави 2» Паата Салия решил уволить Габунию.