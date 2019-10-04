Телеведущего Габунию вызвали на допрос в Грузии

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Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос 7 октября тележурналиста Георгия Габунию, который в июле в прямом эфире телеканала «Рустави 2» оскорбил лидера России Владимира Путина. Ведущего подозревают в превышении полномочий и присвоении денежных средств телекомпании.
Телеведущего Габунию вызвали на допрос в Грузии
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«В рамках проходящего расследования по факту превышения служебных полномочий против законных интересов «Рустави 2», присвоения денег телекомпании в большом размере с использованием служебного положения в Генеральную прокуратуру вызван на допрос Георгий Габуния», — цитирует представителя грузинского ведомства РИА Новости.

В конце августа стало известно, что новый генеральный директор «Рустави 2» Паата Салия решил уволить Габунию.

Телеведущий Владимир Познер в беседе с URA.RU отметил недопустимость лексики, которую использовал Габуния в эфире своей авторской программы в июле.

7 июля ведущий Габуния начал свою авторскую программу P. S. на грузинском телеканале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке, что в итоге привело к тому, что сотни людей пришли к зданию телекомпании в знак протеста против произошедшего.

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