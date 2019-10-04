Телеведущего Габунию вызвали на допрос в Грузии
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«В рамках проходящего расследования по факту превышения служебных полномочий против законных интересов «Рустави 2», присвоения денег телекомпании в большом размере с использованием служебного положения в Генеральную прокуратуру вызван на допрос Георгий Габуния», — цитирует представителя грузинского ведомства РИА Новости.
В конце августа стало известно, что новый генеральный директор «Рустави 2» Паата Салия решил уволить Габунию.
Телеведущий Владимир Познер в беседе с URA.RU отметил недопустимость лексики, которую использовал Габуния в эфире своей авторской программы в июле.
7 июля ведущий Габуния начал свою авторскую программу P. S. на грузинском телеканале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке, что в итоге привело к тому, что сотни людей пришли к зданию телекомпании в знак протеста против произошедшего.