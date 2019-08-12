Новый владелец «Рустави 2» заявил о продаже телевизионной компании

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о её продажи из-за долгов.

Об этом говорится в его заявлении на сайте телекомпании.

По словам Халваши, телеканал «Рустави 2» задолжал 70 млн лари (около $24 млн), из них 27 млн лари (около $9 млн) являются задолженностью перед государством.

Он также добавил, что бывший гендиректор телекомпании Ника Гварамия начал банкротить телекомпанию сразу после того, как Халваши заявил о своих правах на неё.

«К сожалению, мои финансовые возможности недостаточны для того, чтобы вывести телекомпанию из глубокого финансового кризиса. Поэтому, хочу открыто сообщить, что готов к переговорам с любым заинтересованным лицом, кто купит «Рустави 2»... Единственный, с кем не планирую говорить, это бывший неформальный владелец и управляющий ТВ Михаил Саакашвили. Я решил продать «Рустави 2» по правилам прозрачного конкурса тому, кто заплатит больше всего», — указал Халваши.

Ранее Гвамария был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Это произошло вскоре после того, как телекомпания перешла во владение Халваши.

Позднее Генеральная прокуратура Грузии обвинила Гварамию в умышленном нанесении денежного ущерба телекомпании. По версии следствия, сумма ущерба от его злоупотреблений в качестве руководителя канала превышает 6,7 млн лари.