Новый владелец «Рустави 2» заявил о продаже телевизионной компании

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Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о её продажи из-за долгов.
Новый владелец «Рустави 2» заявил о продаже телевизионной компании
  • РИА Новости

Об этом говорится в его заявлении на сайте телекомпании.

По словам Халваши, телеканал «Рустави 2» задолжал 70 млн лари (около $24 млн), из них 27 млн лари (около $9 млн) являются задолженностью перед государством.

Он также добавил, что бывший гендиректор телекомпании Ника Гварамия начал банкротить телекомпанию сразу после того, как Халваши заявил о своих правах на неё.

«К сожалению, мои финансовые возможности недостаточны для того, чтобы вывести телекомпанию из глубокого финансового кризиса. Поэтому, хочу открыто сообщить, что готов к переговорам с любым заинтересованным лицом, кто купит «Рустави 2»... Единственный, с кем не планирую говорить, это бывший неформальный владелец и управляющий ТВ Михаил Саакашвили. Я решил продать «Рустави 2» по правилам прозрачного конкурса тому, кто заплатит больше всего», — указал Халваши.

Ранее Гвамария был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Это произошло вскоре после того, как телекомпания перешла во владение Халваши.

Позднее Генеральная прокуратура Грузии обвинила Гварамию в умышленном нанесении денежного ущерба телекомпании. По версии следствия, сумма ущерба от его злоупотреблений в качестве руководителя канала превышает 6,7 млн лари.

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