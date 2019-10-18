СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме

Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме.

Соответствующее послание опубликовало издание «Новое время».

В письме говорилось о согласии украинских властей изучить положения формулы Штайнмайера.

«Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают так называемый особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера, амнистию и местные выборы», — говорится в нём.

1 октября контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе во время встречи в Минске согласовала формулу Штайнмайера.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что формулу Штайнмайера имплементируют в законодательство страны в случае достижения договорённостей на встрече лидеров стран нормандского формата — Украины, России, ФРГ и Франции.