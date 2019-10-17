Эсминец ВМС США Porter покинул порт Одессы
Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу СБУ в Одесской области.
«Корабль прибыл в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнёрских взаимоотношений Украины со странами — членами НАТО. Это третий с начала 2019 года визит боевого корабля ВМС США в нашу страну», — указали в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что присутствие иностранного контингента демонстрирует поддержку Украины со стороны международного сообщества.
13 октября сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США Porter вошёл в порт Одессы.
Позднее в ВСУ назвали цели прибытия американского корабля.