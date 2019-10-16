Эксперт прокомментировал заявление Зеленского об авиасообщении с Россией

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Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Nation News прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об авиасообщении с Россией.
Эксперт прокомментировал заявление Зеленского об авиасообщении с Россией
  • РИА Новости

Как полагает Кошкин, Зеленский видит перспективу в развитии отношений.

«К тому же со стороны России поступают весьма конструктивные предложения, выгодные с коммерческой стороны и, в определённой степени, с военно-политической. Но не всё так быстро может сделать Зеленский», — сказал эксперт.

Он предположил, что совсем небольшим шагом, который можно считать движением навстречу, станет открытие авиасообщения.

Ранее Зеленский заявил, что отсутствие авиасообщения невыгодно для Украины, но «люди должны хотеть» его возобновления.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич в беседе с Inforeactor оценил необходимость восстановления авиасообщения с Украиной.

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