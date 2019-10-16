В Госдуме прокомментировали призыв к Украине закрыть сайт «Миротворец»

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Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление заместителя председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамина Моро о том, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
В Госдуме прокомментировали призыв к Украине закрыть сайт «Миротворец»
  • РИА Новости

«Его было необходимо закрыть уже давно. Все международные структуры по защите прав человека и построению демократического общества должны были уже на всех площадках поднять вопрос о его закрытии. Данный сайт угрожает жизням десятков тысяч людей, которые туда внесены. Хорошо, что западная демократия прозрела, жаль, что только сейчас», — считает депутат.

По словам Водолацкого, «всё зависит от воли президента и его стремления навести порядок в стране».

Ранее Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».

Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине добавил, что в Мариуполе убили человека, чьи данные были опубликованы на данном сайте.

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