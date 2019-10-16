В Белоруссии заявили о готовности к конструктивному диалогу с НАТО
- Reuters
Об этом говорится на сайте белорусского ведомства.
Отмечается, что соответствующее заявление было высказано на встрече замминистра с заместителем генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли.
«Дапкюнас подчеркнул готовность белорусской стороны к конструктивному диалогу и взаимодействию с НАТО на взаимоуважительной и равноправной основе», — указывается на сайте министерства.
Уточняется, что вместе с этим участники встречи «отметили постепенную тенденцию улучшения отношений Беларуси и НАТО».
Ранее в Белоруссии заявили, что отношения с НАТО развиваются не в ущерб связям с Россией.
4 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс заинтересован в сотрудничестве с Белоруссией, в том числе по вопросам контроля за вооружениями.