В Белоруссии заявили о готовности к конструктивному диалогу с НАТО

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Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Дапкюнас заявил о готовности белорусской стороны к конструктивному диалогу и взаимодействию с НАТО на взаимоуважительной и равноправной основе.
В Белоруссии заявили о готовности к конструктивному диалогу с НАТО
  • Reuters

Об этом говорится на сайте белорусского ведомства.

Отмечается, что соответствующее заявление было высказано на встрече замминистра с заместителем генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли.

«Дапкюнас подчеркнул готовность белорусской стороны к конструктивному диалогу и взаимодействию с НАТО на взаимоуважительной и равноправной основе», — указывается на сайте министерства.

Уточняется, что вместе с этим участники встречи «отметили постепенную тенденцию улучшения отношений Беларуси и НАТО».

Ранее в Белоруссии заявили, что отношения с НАТО развиваются не в ущерб связям с Россией.

4 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс заинтересован в сотрудничестве с Белоруссией, в том числе по вопросам контроля за вооружениями.

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