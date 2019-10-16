В ДНР заявили о ранении одного человека при обстреле ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что один человек пострадал в результате обстрела украинскими военными Горловки.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на мэра города Ивана Приходько.

«Сегодня в 14:20 украинские силовики обстреляли Никитовский район Горловки. В результате огня по улице Пустельникова, 55 поверхностные ранения получила мирная жительница 1958 года рождения», — сказал он.

Ранее Приходько заявлял, что Вооружённые силы Украины в течение получаса обстреливали район школы в посёлке Зайцево на севере Горловки.

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