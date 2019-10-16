В ДНР заявили о ранении одного человека при обстреле ВСУ
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Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на мэра города Ивана Приходько.
«Сегодня в 14:20 украинские силовики обстреляли Никитовский район Горловки. В результате огня по улице Пустельникова, 55 поверхностные ранения получила мирная жительница 1958 года рождения», — сказал он.
Ранее Приходько заявлял, что Вооружённые силы Украины в течение получаса обстреливали район школы в посёлке Зайцево на севере Горловки.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля.
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