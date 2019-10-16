Россиянин устроил голодовку в Риге из-за экзамена его тёщи
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Иванова в Facebook.
Отмечается, что семья Иванова хотела, чтобы его тёща получила постоянный вид на жительство в Латвии, но для этого нужно сдать экзамен по государственному языку.
При этом экзамен можно не сдавать, если Инспекция здоровья признает неспособность человека к изучению чего-либо.
«С апреля и до сентября эксперт Инспекции здоровья не давал ответа о состоянии тёщи. В итоге после нескольких звонков, ни разу не приняв женщину, эксперт написал, что проведённая им экспертиза не выявила никаких препятствий для изучения языка и сдачи экзамена», — заявил Иванов.
Мужчина начал голодовку из-за того, что считает такое решение незаконным.
При этом представитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии Марис Горбуновс заявил, что женщине не будут запрещать пребывать в Латвии, но ей нужно получить временный вид на жительство.
Ранее представительство России при ОБСЕ осудило переход системы образования Латвии на латышский язык.