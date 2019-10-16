На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение

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На Украине национальный отбор на Евровидение-2020 будет проходить по обновлённым правилам. Об этом информирует УНИАН.
На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение
  • globallookpress.com

Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».

В июле национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал это решение.

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