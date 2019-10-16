На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
- РИА Новости
«Октябрьская цена на газ для населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), снизилась на 4,9% по сравнению с уровнем сентября», — говорится в сообщении.
В НАК отметили, что регулируемая стоимость газа в стране определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о «ряде сложных вопросов» с должниками.
При этом, по его словам, власти сделают всё зависящее для того, чтобы начало отопительного сезона прошло без проблем.