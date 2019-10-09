Премьер Украины оценил готовность к началу отопительного сезона

Премьер Украины Алексей Гончарук сообщил, что в стране существует «ряд сложных вопросов» с должниками, однако власти сделают всё зависящее для того, чтобы начало отопительного сезона прошло «без проблем».

«Хочу вас заверить, что мы поставили себе цель, чтобы никто не был без тепла. Люди точно не должны отвечать за бесхозяйственность и безалаберность отдельных чиновников и функционеров. Поэтому мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы Украина вошла в отопительный сезон без проблем», — приводит его слова 24TV.ua.

Гончарук отметил, что некоторые города и предприятия имеют долги и не могут закупить у «Нафтогаза» топливо на осенне-зимний период.

Уточняется, что старт отопительного сезона на Украине намечен на начало следующей недели.

В конце сентября «Нафтогаз» опубликовал список компаний-должников, из-за которых целый ряд населённых пунктов Украины может остаться частично или полностью без тепла зимой.