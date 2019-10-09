Премьер Украины оценил готовность к началу отопительного сезона

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Премьер Украины Алексей Гончарук сообщил, что в стране существует «ряд сложных вопросов» с должниками, однако власти сделают всё зависящее для того, чтобы начало отопительного сезона прошло «без проблем».
Премьер Украины оценил готовность к началу отопительного сезона
  • © Pixabay

«Хочу вас заверить, что мы поставили себе цель, чтобы никто не был без тепла. Люди точно не должны отвечать за бесхозяйственность и безалаберность отдельных чиновников и функционеров. Поэтому мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы Украина вошла в отопительный сезон без проблем», — приводит его слова 24TV.ua.

Гончарук отметил, что некоторые города и предприятия имеют долги и не могут закупить у «Нафтогаза» топливо на осенне-зимний период.

Уточняется, что старт отопительного сезона на Украине намечен на начало следующей недели.

В конце сентября «Нафтогаз» опубликовал список компаний-должников, из-за которых целый ряд населённых пунктов Украины может остаться частично или полностью без тепла зимой.

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