Премьер Украины оценил готовность к началу отопительного сезона
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«Хочу вас заверить, что мы поставили себе цель, чтобы никто не был без тепла. Люди точно не должны отвечать за бесхозяйственность и безалаберность отдельных чиновников и функционеров. Поэтому мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы Украина вошла в отопительный сезон без проблем», — приводит его слова 24TV.ua.
Гончарук отметил, что некоторые города и предприятия имеют долги и не могут закупить у «Нафтогаза» топливо на осенне-зимний период.
Уточняется, что старт отопительного сезона на Украине намечен на начало следующей недели.
В конце сентября «Нафтогаз» опубликовал список компаний-должников, из-за которых целый ряд населённых пунктов Украины может остаться частично или полностью без тепла зимой.