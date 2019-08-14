«Нафтогаз» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Рогани

Компания «Нафтогаз Украины» сообщила, что посёлок городского типа Рогань в Харьковской области может остаться без газа в отопительный сезон.

Об этом компания написала на своей странице в Twitter.

«Рогань Харьковской области может остаться без газа в отопительный сезон», — указывается в заявлении.

Рогань Харківської області може залишитись без газу в опалювальний сезон — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 14 августа 2019 г.

Уточняется, что это связано с задолженностью за газоснабжение. В «Нафтогазе» отметили, что коммунальное предприятие «Тепловые сети Роганского поселкового совета» задолжала компании 11,7 млн гривен.

Ранее «Нафтогаз» сообщал, что в Одессе может быть сорван отопительный сезон в 2019 году из-за задолженности производителей тепла. А в июле он заявлял, что без отопления зимой из-за долгов может остаться город Смела Черкасской области.

5 августа стало известно, что украинский город Энергодар Запорожской области был отключён от снабжения горячей водой, так как у его жителей накопились долги за услуги водоотвода и водоснабжения.

1 августа в городе Лисичанске Луганской области из-за долгов отключили электроснабжение насосной станции. Без водоснабжения остались около 13 тыс. абонентов.