«Нафтогаз» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Рогани

Короткая ссылка
Компания «Нафтогаз Украины» сообщила, что посёлок городского типа Рогань в Харьковской области может остаться без газа в отопительный сезон.
«Нафтогаз» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Рогани
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом компания написала на своей странице в Twitter.

«Рогань Харьковской области может остаться без газа в отопительный сезон», — указывается в заявлении.

Уточняется, что это связано с задолженностью за газоснабжение. В «Нафтогазе» отметили, что коммунальное предприятие «Тепловые сети Роганского поселкового совета» задолжала компании 11,7 млн гривен.

Ранее «Нафтогаз» сообщал, что в Одессе может быть сорван отопительный сезон в 2019 году из-за задолженности производителей тепла. А в июле он заявлял, что без отопления зимой из-за долгов может остаться город Смела Черкасской области.

5 августа стало известно, что украинский город Энергодар Запорожской области был отключён от снабжения горячей водой, так как у его жителей накопились долги за услуги водоотвода и водоснабжения.

1 августа в городе Лисичанске Луганской области из-за долгов отключили электроснабжение насосной станции. Без водоснабжения остались около 13 тыс. абонентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить