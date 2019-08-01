Часть украинского города оставили без водоснабжения из-за долгов

В городе Лисичанске Луганской области из-за долгов отключили электроснабжение насосной станции. Без водоснабжения остались около 13 тыс. абонентов.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

«31 июля из-за задолженности за электроснабжение отключена насосная станция «Лисичанскводоканал» в Лисичанске. Без водоснабжения осталась часть города (около 13 тыс. абонентов)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вода к потребителям поступает самотёком.

Ранее в «Киевводоканале» заявили, что большая часть Киева может столкнуться с серьёзными проблемами с питьевой водой из-за строительных работ около водопроводной станции.

25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.