Часть украинского города оставили без водоснабжения из-за долгов
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
«31 июля из-за задолженности за электроснабжение отключена насосная станция «Лисичанскводоканал» в Лисичанске. Без водоснабжения осталась часть города (около 13 тыс. абонентов)», — говорится в заявлении.
Отмечается, что вода к потребителям поступает самотёком.
Ранее в «Киевводоканале» заявили, что большая часть Киева может столкнуться с серьёзными проблемами с питьевой водой из-за строительных работ около водопроводной станции.
25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.