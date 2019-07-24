В Киеве заявили об угрозе возникновения проблем с питьевой водой
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Об этом сообщает пресс-служба водоканала.
Отмечается, что в Деснянском районе столицы в пределах охранной зоны Деснянской водопроводной станции «Киевводоканала» в настоящий момент ведутся работы по подготовке к строительству.
«Участок, который сейчас ограждается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции», — указывается в заявлении.
По данным компании, Деснянская водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды Киева.
«Повреждения водоводов или создание проблем в работе ковша несут угрозу стабильному обеспечению питьевой водой большей части Киева», — отмечается в сообщении.
Ранее часть украинского города Полтава осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
В июне в украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Роси.