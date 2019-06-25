Часть украинского города осталась без воды из-за долгов за электричество
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Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«24 июня 2019 года в 15:50 сотрудниками АО «Полтаваоблэнерго» был обесточен 4-й водозабор и началось отключение от электроэнергии других объектов «Полтававодоканала», что является грубым нарушением закона Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» (ст. 6). Аргументация — долги прошлых лет за электроэнергию», — указывается в заявлении.
Уточняется, что без водоснабжения остались микрорайоны города Сады — 1, 2, 3, Алмазный, Половки.
«Под угрозой — остановка водоснабжения всего города и остановка канализационно-насосных станций», — говорится в сообщении.
Также в «Полтававодоканале» предупредили, что это может привести к экологической катастрофе.
Ранее в украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.