На Украине потребовали обеспечить жителей Донбасса водой

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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала обеспечить водой людей, проживающих в городах и посёлках Донбасса на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает NewsOne со ссылкой на заявление фракции.

Как указали в партии, в настоящий момент более 100 тыс. человек в данном регионе оказались отрезаны от централизованных поставок воды. Произошло это из-за накопившихся долгов распределяющих предприятий перед энергетическими компаниями. 

«Оппозиционная платформа — За жизнь» требует немедленного вмешательства правительства Украины в возникшую ситуацию. Поставки воды должны быть восстановлены безотлагательно», — говорится в сообщении.

По мнению политической силы, сложившаяся ситуация является следствием равнодушия и непрофессионализма украинской власти, её неспособности обеспечить минимальные стандарты жизни людей.

Ранее агентство ТАСС писало, что коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» сообщило о прекращении водоснабжения двух подконтрольных Киеву городов в Донбассе в связи с обесточиванием фильтровальной станции.

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