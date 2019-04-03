На Украине обесточили снабжающее водой 3 млн человек предприятие

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что без электроснабжения осталось коммунальное предприятие «Вода Донбасса», которое снабжало водой 3 млн жителей подконтрольной Киеву части Донбасса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Несмотря на заверения руководителя Донецкой гражданско-военной администрации Александра Куця о неотключении от электроэнергии важных объектов инфраструктуры Донецкой области, в том числе и КП «Вода Донбасса», сегодня и они были отключены от электроэнергии, поскольку не заключили договоры с 1 апреля 2019 года», — написал он, отметив, что из-за этого 3 млн жителей региона могут остаться без воды.

Ранее Волынец сообщал, что три шахты государственного угледобывающего предприятия «Мирноградуголь» приостановили свою работу из-за отключения от электроснабжения.

27 марта СМИ сообщали, что около 1,5 млн украинцев могут лишиться водоснабжения с 1 апреля, так как украинские энергетические компании из-за накопившихся долгов должны будут отключить по всей стране около 40 водоканалов.