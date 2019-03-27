СМИ: Около 1,5 млн украинцев могут лишиться водоснабжения с 1 апреля

Около 1,5 млн жителей Украины могут с 1 апреля остаться без водоснабжения из-за долгов.

Об этом сообщает украинское издание «Сегодня».

Отмечается, что с 1 апреля украинские энергетические компании из-за накопившихся задолженностей должны будут отключить по всей стране примерно 40 водоканалов, что и приведёт к проблемам с водоснабжением у населения.

«С сухими водопроводами могут остаться Аулы, Днепр, Каменское, Новомосковск, Кринички и Верхнеднепровск — всего 1,5 млн человек. Воду качают насосы. Чтобы они работали — нужна электроэнергия», — пишет издание.

По данным издания, Лисичанский водоканал на подконтрольной киевским властям части Луганской области энергетики уже отключили от электроснабжения, долг предприятия составил 145 млн гривен.

Ранее сообщалось, что в январе долг населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличился по сравнению с декабрём 2018 года на 12,3% — до 57 млрд гривен.