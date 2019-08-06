Одесса может остаться без отопления зимой из-за долгов

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В украинской компании «Нафтогаз» заявили, что в Одессе может быть сорван отопительный сезон в 2019 году из-за задолженности производителей тепла.
Одесса может остаться без отопления зимой из-за долгов
  • © pixabay.com

Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Уточняется, что общая задолженность АО «Одесская ТЭЦ» и КП «Теплоснабжение города Одессы» достигла почти 1,7 млрд гривен.

В частности, задолженность Одесской ТЭЦ перед «Нафтогазом» составляет 840,9 млн гривен. При этом предоставленный в компанию график погашения задолженности ТЭЦ выполняет лишь на 74%.

В свою очередь, КП «Теплоснабжение города Одессы» задолжало «Нафтогазу» 836 млн гривен.

Ранее стало известно, что украинский город Энергодар Запорожской области был отключён от снабжения горячей водой из-за того, что его жители накопили долги за услуги водоотвода и водоснабжения.

1 августа в городе Лисичанске Луганской области из-за долгов отключили электроснабжение насосной станции. Без водоснабжения остались около 13 тыс. абонентов.

25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.

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