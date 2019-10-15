Пушков назвал неприемлемым «требование роспуска ДНР и ЛНР»

Требование роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, так как эти две республики — стороны соглашений», — написал сенатор в Twitter.

Странные манёвры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, т.к. эти две республики - стороны соглашений. Попытки выиграть время. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 15, 2019

Ранее Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР, а также отвода сил в Донбассе.

Она отметила, что также необходимы вывод с территории Украины «вооружённых формирований иностранных войск» и обеспечение работы ЦИК Украины.

В Совете Федерации, комментируя RT слова Олифер, назвали такое заявление «крайне странным» и призвали дождаться заявлений более высоких должностных лиц.