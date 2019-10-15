Пушков назвал неприемлемым «требование роспуска ДНР и ЛНР»

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Требование роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Пушков назвал неприемлемым «требование роспуска ДНР и ЛНР»
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, так как эти две республики — стороны соглашений», — написал сенатор в Twitter.

Ранее Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР, а также отвода сил в Донбассе. 

Она отметила, что также необходимы вывод с территории Украины «вооружённых формирований иностранных войск» и обеспечение работы ЦИК Украины. 

В Совете Федерации, комментируя RT слова Олифер, назвали такое заявление «крайне странным» и призвали дождаться заявлений более высоких должностных лиц.

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