Политолог оценил слова Пристайко об альтернативе формуле Штайнмайера
- РИА Новости
По мнению Мезюхо, такое предложение альтернативы является доказательством «безальтернативности» формулы Штаймайера.
«Украинский министр пытается всячески оправдаться перед радикалами, протестующими против участия Украины в формуле Штайнмайера. По сути, Пристайко пытается найти аргументы за выполнение договорённостей в рамках формулы Штайнмайера. Министр пытается напугать украинское общество безальтернативностью пути движения по формуле Штайнмайера... Такие заявления призваны успокоить украинское общество, взбудораженное протестными выступлениями со стороны радикалов и интегральных украинских националистов», — объяснил эксперт.
Ранее Пристайко рассказал об альтернативном сценарии, при котором власти Украины «заберут треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования».