Политолог оценил слова Пристайко об альтернативе формуле Штайнмайера

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Кирилл Горшенин
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
Политолог оценил слова Пристайко об альтернативе формуле Штайнмайера
  • РИА Новости

По мнению Мезюхо, такое предложение альтернативы является доказательством «безальтернативности» формулы Штаймайера.

«Украинский министр пытается всячески оправдаться перед радикалами, протестующими против участия Украины в формуле Штайнмайера. По сути, Пристайко пытается найти аргументы за выполнение договорённостей в рамках формулы Штайнмайера. Министр пытается напугать украинское общество безальтернативностью пути движения по формуле Штайнмайера... Такие заявления призваны успокоить украинское общество, взбудораженное протестными выступлениями со стороны радикалов и интегральных украинских националистов», — объяснил эксперт.

Ранее Пристайко рассказал об альтернативном сценарии, при котором власти Украины «заберут треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования».

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