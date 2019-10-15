Пристайко назвал красные линии в урегулировании конфликта в Донбассе

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко в ходе выступления в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе обозначил красные линии для Киева в вопросе урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе.

«У Украины есть чёткие красные линии. Первое — Украина останется унитарным государством. Второе — она не будет изменять свою конституцию и осуществлять некую «федерализацию», — цитирует министра Интерфакс-Украина.

Он также заявил о намерении провести выборы в Донбассе по закону Украины и «правилам ОБСЕ» в присутствии международных наблюдателей после урегулирования ситуации с безопасностью в регионе и восстановления контроля Киева над государственной границей.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков обозначил красные линии для нового украинского закона об особом статусе Донбасса.

В июле лидер Украины Владимир Зеленский пообещал не допустить федерализации страны.

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