Пристайко назвал красные линии в урегулировании конфликта в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в ходе выступления в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе обозначил красные линии для Киева в вопросе урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе.

«У Украины есть чёткие красные линии. Первое — Украина останется унитарным государством. Второе — она не будет изменять свою конституцию и осуществлять некую «федерализацию», — цитирует министра Интерфакс-Украина.

Он также заявил о намерении провести выборы в Донбассе по закону Украины и «правилам ОБСЕ» в присутствии международных наблюдателей после урегулирования ситуации с безопасностью в регионе и восстановления контроля Киева над государственной границей.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков обозначил красные линии для нового украинского закона об особом статусе Донбасса.

В июле лидер Украины Владимир Зеленский пообещал не допустить федерализации страны.