Зеленский пообещал не допустить федерализации Украины
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«Мы не позволим навязывания нам так называемой федерализации», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.
Как отмечает ТАСС, украинский президент также заверил Санду в поддержке переговоров по приднестровскому урегулированию.
Ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин предупредил о недопустимости федерализации Украины «по российскому сценарию» после «перенастройки Донбасса» в правовое поле страны.
В июне МИД Украины на фоне политического кризиса в Молдавии призвал Кишинёв предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны.
8 июня Конституционный суд Молдавии признал незаконным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны.
Кроме того, КС передал полномочия президента и. о. премьера Павлу Филипу для роспуска парламента и назначения внеочередных парламентских выборов.
Позднее КС отменил принятые решения.