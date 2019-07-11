Зеленский пообещал не допустить федерализации Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе брифинга с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве заявил, что не допустит федерализации Украины.

«Мы не позволим навязывания нам так называемой федерализации», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

Как отмечает ТАСС, украинский президент также заверил Санду в поддержке переговоров по приднестровскому урегулированию.

Ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин предупредил о недопустимости федерализации Украины «по российскому сценарию» после «перенастройки Донбасса» в правовое поле страны.

В июне МИД Украины на фоне политического кризиса в Молдавии призвал Кишинёв предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны.

8 июня Конституционный суд Молдавии признал незаконным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны.

Кроме того, КС передал полномочия президента и. о. премьера Павлу Филипу для роспуска парламента и назначения внеочередных парламентских выборов.

Позднее КС отменил принятые решения.