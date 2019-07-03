Климкин обозначил «главную красную линию» в ситуации вокруг Донбасса

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что «процесс перенастройки Донбасса» не должен привести к федерализации Украины.
Климкин обозначил «главную красную линию» в ситуации вокруг Донбасса
  • РИА Новости

«По Донбассу есть одна главная красная линия: процесс перенастройки Донбасса в украинское правовое поле не должен запустить федерализацию Украины по российскому сценарию», — сказал он в интервью изданию Liga.net.

Как отметил министр, по многому «придётся идти на компромиссы».

«И некоторые из этих компромиссов будут сложными», — добавил он.

Ранее в СНБО Украины отметили готовность Киева реализовать Минские соглашения.

3 июля украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал проведение инвестфорума по восстановлению Донбасса.

Осенью 2018 года Климкин заявил, что Россия собирается федерализировать и расчленить Украину. 

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