Климкин обозначил «главную красную линию» в ситуации вокруг Донбасса
- РИА Новости
«По Донбассу есть одна главная красная линия: процесс перенастройки Донбасса в украинское правовое поле не должен запустить федерализацию Украины по российскому сценарию», — сказал он в интервью изданию Liga.net.
Как отметил министр, по многому «придётся идти на компромиссы».
«И некоторые из этих компромиссов будут сложными», — добавил он.
Ранее в СНБО Украины отметили готовность Киева реализовать Минские соглашения.
3 июля украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал проведение инвестфорума по восстановлению Донбасса.
Осенью 2018 года Климкин заявил, что Россия собирается федерализировать и расчленить Украину.