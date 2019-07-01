В СНБО заявили о готовности Киева к выполнению Минских соглашений
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«В принципе, мы хотим полностью реализовать «Минск» — это в наших интересах. Мы хотим реинтегрировать территории. Считаю, что мы к этому готовы», — сказал он в беседе с изданием «Левый берег».
Данилюк отметил, что реинтеграция Донбасса возможна при условии полного разоружения и введения миротворческой миссии ООН.
«Реинтеграция будет тяжёлой, но если мы сможем пройти этот путь, сможем проглотить проблему, то станем сильнее», — добавил он.
Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ЕС готов содействовать прогрессу в выполнении Минских соглашений.
В апреле бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.